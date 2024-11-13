Более двух миллионов рублей лишились великолучане из-за телефонных мошенников
Более двух миллионов рублей лишились двое жителей Великих Лук после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, двум великолучанам позвонили незнакомцы и под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и предоставления дополнительного заработка в интернете за счёт инвестиций завладели деньгами граждан.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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