Более двух миллионов рублей лишились великолучане из-за телефонных мошенников

12:28, 13 ноября 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей лишились двое жителей Великих Лук после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, двум великолучанам позвонили незнакомцы и под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и предоставления дополнительного заработка в интернете за счёт инвестиций завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.