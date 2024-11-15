Новый год к нам мчится: во сколько обойдётся праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой

14:09, 15 ноября 2024, ПАИ

Ни один Новый год не обходится без главных волшебников праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Многие родители и сами хорошо исполняют роль героев, но кто-то всё же предпочитает приглашать профессиональных Дедов и их внучек. О том, сколько стоит приглашение к себе на праздник главного новогоднего волшебника, почему на него растут цены, что входит в классическую программу праздника, остались ли ещё места в графике Деда Мороза и о чём обязательно нужно узнать, когда приглашаешь героев на праздник, рассказали актёры и представители агентств в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сколько стоит новогодняя сказка?

Заказать выступление можно как напрямую, связавшись через агрегатор объявлений, так и обратившись в агентства по организации праздников.

Стоимость услуг сильно варьируется и зависит от времени выступления, места проведения, сценария программы праздника и количества участников. Заплатить актёрам за один выезд можно как 2000 рублей, так и более 20 000 рублей.

Позвать Деда Мороза и Снегурочку можно не только в новогоднюю ночь. Наиболее выгодное время для заказа – утро 31 декабря и 1 января. Цена на это время разнится, но не превышает 4000 рублей.

«Цена 31 декабря до 18:00 составит 3500 рублей, до 23:00 – 4000 рублей. Утром 1 января – 4000 рублей», – рассказал директор частного агентства Андрей Кузьменко. Выступление в ночь с 31 декабря на 1 января обойдётся в 7000 рублей.

«Цена за утренний заказ составит от 2000 до 3000 рублей», – поделился актёр Алексей Николаев. Минимальная цена в новогоднюю ночь начинается от 5000 рублей и доходит до 15 тысяч рублей. «Стоимость всегда зависит от того, что включено в программу праздника», – уточнил он.

«В праздничную ночь ценник на Деда Мороза и Снегурочку начинается от 20 тысяч рублей за час», – поделилась представитель ещё одного агентства Маргарита Андреева.

«Выезд на квартиру к детям на 15 минут будет стоить 3500 рублей, а на 30 минут – 5000 рублей. Стоимость зависит как от времени проведения, так и от программы, которая строится на основе возраста детей, их количества и места проведения», – сообщила актриса Александра Васильева.

Почему растут цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки?

В этом сезоне вновь произошел рост цен на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Участники ивент-индустрии связывают его как с общей инфляцией, так и с подорожанием праздничных «расходников» и костюмов.

«По сравнению с прошлым годом цены поднялись на 10 %», – говорит Андрей Кузьменко. Повышение цен связано в том числе и с необходимостью обновлять костюмы, отметил он: «Бывает, что нужно что-то подремонтировать или заменить бороду у Деда Мороза».

Цены сильно поползли вверх, что заметно по объявлениям, считает Алексей Николаев. Затраты на бензин до дома заказчика бьют по кошельку, потому исполнитель и поднимает цены.

«Да, цены на услуги поднялись. Если конкретно, то на 1000 рублей поднялся ценник за 15-минутное выступление – сейчас оно стоит 3500 рублей, а за выступление на 30 минут цена поднялась на 1500 рублей, и сейчас его стоимость – 5000 рублей», – поделилась актриса Александра Васильева. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки ручной работы, созданные без применения клея и лёгких тканевых материалов, которые часто используют в более дешёвых вариациях, обошлись Александре в 85 000 рублей. За отдельную плату она приобрела декор: парик Деда Мороза за 12 000 рублей и посох – за 10 000 рублей. Стоимость полноценного образа персонажей заложена в подорожание услуги.

Какую программу выступления могут предложить актёры

Сценарий программы – одна из главных составляющих ценообразования. В первую очередь актёры опираются на индивидуальные желания заказчика, однако многое в выступлении зависит от количества детей и их возраста, места проведения праздника и выделенного времени. Некоторые из исполнителей иногда отходят от основного сценария, но всегда в пользу заказчика.

Каждая программа зависит от предпочтений родителей и возраста ребёнка. «В стандартную программу на 30 минут входят хоровод, новогодние танцы и игры, фокусы», – рассказала Маргарита Андреева. Конечно, никакая программа не обходится без стишка Деду Морозу и подарка для каждого присутствующего.

«Программа выступления всегда строится на том, был ли аниматор у клиента раньше или нет. И если был – программа никогда не повторяется», – отмечает Андрей Кузьменко. Интересно, что с маленькими детьми чаще всего работает Снегурочка, так как малыши могут испугаться Деда Мороза. Выступление не обходит стороной и взрослых. Они и стихи на коленках рассказывают, и конфеты получают.

Без подарков на праздник никак нельзя, считает Алексей Николаев. У него в мешке всегда есть конфеты, маленькие сувениры, машинки, куколки и хлопушки. Бывает так, что дети подходят к актёру прямо на улице, и он их всегда одаривает. «Время основной программы длится от 15 до 20 минут, в неё входят появление Деда Мороза и Снегурочки, песня «В лесу родилась ёлочка», отгадывание загадок и проведение конкурсов, вручение подарка и фото на память», – уточнил актёр.

«Мы приходим поздравлять детей, но никогда не обходим родителей стороной, у нас есть призы и для них», – сообщила Александра Васильева.

Хоть новогодняя ночь и так волшебное время, актёры не упускают возможности ещё больше удивить своих заказчиков, добавляя в свой арсенал необычные услуги.

«Из необычных услуг у нас есть тайское жареное мороженое – его делает Снегурочка», – рассказала Александра Васильева. Вместе с внучкой Деда Мороза дети и их родители могут собрать необычный и яркий десерт.

«Для малышей до года есть программа на 30 минут с шоу мыльных пузырей», – сообщила Маргарита Андреева.

Бой часов раздастся вскоре

Несмотря на то что за окном ноябрь и до Нового года ещё достаточно времени, свободные места на выступления актёров быстро заканчиваются. Ажиотаж начинается в последних числах декабря, а первая бронь на новогодний вечер появляется ещё в августе.

Места на 31 декабря выбирают в первую очередь, поэтому, если бронировать выступление всего за пару дней до Нового года, есть высокая вероятность, что свободных актёров уже не будет, предупредила Маргарита Андреева.

«За две недели до Нового года мест уже не бывает», – согласился Алексей Николаев. Однако успеть в последний вагон и заказать выступление окажется возможным, но при определённых условиях. Актёр работает по записи, но может сделать исключение. Например, если адрес заказчика находится в шаговой доступности.

Срочные заказы бывают постоянно, сообщил Андрей Кузьменко. Но, если позволяет возможность, аниматоры соглашаются. В работе актёра всегда задействовано несколько Дедов Морозов, поэтому в случае чего они всегда готовы приехать на праздник.

Четыре важных пункта, которые помогут отличить настоящего Деда Мороза от фальшивого

Заказать выступление Деда Мороза и Снегурочки – задача нетрудная, однако откуда уверенность, что на праздник придут ответственные и заинтересованные актёры? Прежде чем приглашать исполнителей домой, эксперты рекомендуют задать им несколько вопросов.

Сколько стоит выступление? Ответ на этот вопрос поможет отличить профессионального актёра от халтурщика. Цена на вызов Деда Мороза и Снегурки начинается от 2000 рублей – основными критериями итоговой цены являются время и сценарий программы. Скромный ценник должен больше насторожить, чем порадовать.

Как осуществляется оплата услуг? Заключается договор или письменное соглашение? Многих пугает предварительная оплата, однако она является гарантией того, что услуга будет получена в полном объёме в назначенные дату и время. Договор послужит весомым аргументом для защиты уже внесённых средств в случае невыполнения заказа.

Как будут выглядеть костюмы актёров? От внешнего вида наряда и прилагающихся к нему атрибутов зависит практически весь успех выступления. Образ не должен вызывать сомнений насчёт того, настоящий ли герой приехал. К примеру, у Деда Мороза должны быть качественная борода и богатая шуба.

По какой программе работают актёры? Заинтересованный в качественном выполнении работы актёр обязательно узнает возраст ребёнка, а также то, знаком ли он со сказочными персонажами или это будет их первая встреча. Исходя из этой информации, исполнитель предлагает ряд программ – обычно это выступления на 15-30 минут и один час.