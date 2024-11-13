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Кубок Александра Невского по хоккею пройдёт в Пскове

Кубок Александра Невского по хоккею среди юношей 2013-2014 годов рождения пройдёт в Ледовом дворце Пскова с 15 по 17 ноября, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.

Кубок Александра Невского по хоккею пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие пять команд: петербургская «Альфа», смоленский «Славутич», псковское «Торнадо», великолукский «Экспресс» и калининградская «Янтарная звезда».

Первая игра пройдёт в пятницу, 15 ноября, – «Торнадо» сыграет с «Янтарной звездой». Начало матча в 16:00. Финальные игры состоится в воскресенье, 17 ноября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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