Кубок Александра Невского по хоккею пройдёт в Пскове
Кубок Александра Невского по хоккею среди юношей 2013-2014 годов рождения пройдёт в Ледовом дворце Пскова с 15 по 17 ноября, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.
В соревнованиях примут участие пять команд: петербургская «Альфа», смоленский «Славутич», псковское «Торнадо», великолукский «Экспресс» и калининградская «Янтарная звезда».
Первая игра пройдёт в пятницу, 15 ноября, – «Торнадо» сыграет с «Янтарной звездой». Начало матча в 16:00. Финальные игры состоится в воскресенье, 17 ноября.
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