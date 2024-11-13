Около 14,6 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области с начала года

14:13, 13 ноября 2024, ПАИ

Около 14,6 тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области с начала года. Об этом на заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Так, основной возраст отдыхающих детей в загородных лагерях составляет 12–15 лет, отметила директор регионального центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова и добавила, что учащиеся начальных классов чаще всего посещали лагеря с дневным пребыванием.

Заяви на отдых детей участников СВО, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, были все удовлетворены.

В этом году в Псковской области работали 146 оздоровительных лагерей, из них 139 функционировали летом. При этом около 45 млн рублей потратили на подготовку учреждений к оздоровительному сезону, а 11 млн рублей – на закупку необходимого инвентаря. К работе в оздоровительных лагерях привлекли более четырёх тысяч специалистов.

Для развития творческих способностей у детей на базе лагерей было реализовано 87 программ дополнительного образования. Одним из основных направлений стало патриотическое воспитание.

На базе 11 загородных оздоровительных лагерей проведены 30 профильных смен для 5,6 тысячи школьников. Ещё 11 профильных смен прошли в лагерях с дневным пребыванием. В них приняли участие более 420 школьников.

Затраты на организацию детского отдыха и оздоровления в общей сумме составили более 313 млн рублей.