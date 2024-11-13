Пскович примет участие в оперном балу в Дубае

14:51, 13 ноября 2024, ПАИ

С 13 по 15 ноября в Дубае (ОАЭ) проходит международный бизнес-форум «Мир возможностей». Завершающим событием форума станет III Дубайский оперный бал, объединяющий культуры и традиции Востока и Запада, а также международное молодежное сообщество.

Как сообщает региональный комитет по молодёжной политике, Псковскую область представит Роман Москвин, студент Псковского медицинского колледжа, активист Международного клуба дружбы Псковской области флагманского проекта дирекции ВФМ.

На балу выступят 30 молодых дебютантов в возрасте от 18 до 35 лет в составе 15 пар. Они покажут свое танцевальное мастерство и станут главными действующими лицами бала.