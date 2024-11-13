Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях Псковской области

15:18, 13 ноября 2024, ПАИ

Групповые очаги заболевания внебольничной пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях Псковской области с 1 сентября, рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

«По результатам учёта обращений зарегистрированы групповые очаги в 33 образовательных учреждениях, зарегистрировано пострадавшими 297 человек», – отметила она.

По её словам, главными возбудителями внебольничной пневмонии выступили атипичная микрофлора, микоплазма, пневмококк, гемофильная палочка. Также были зарегистрированы случаи микст-инфекции.

Ранее сообщалось, что почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября.