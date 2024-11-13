«Профохрана Псков» заплатит штраф из-за неисправной пожарной сигнализации в гостинице «Октябрьская»
Частная охранная организация «Профохрана Псков» привлечена к административной ответственности в связи с не устранением выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в гостинице «Октябрьская». Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
В гостинице состоялась внеплановая проверка после истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании гостиницы оказывает «Профохрана Псков».
Во время проверки обнаружились нарушения пожарной безопасности: в офисной части на втором этаже гостиницы не работали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации.
ГУ МЧС России по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении охранной организации к административной ответственности.
По решению суда «Профохрана Псков» заплатит штраф в размере четырёх тысяч рублей.
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