Предстоящий региональный «Кубок защитников Отечества» обсуждают в медиацентре ПАИ

15:08, 13 ноября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению регионального «Кубка защитников Отечества» среди ветеранов СВО, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября.

Как пройдут соревнования в Псковской области, рассказывают врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, заместитель руководителя областного филиала фонда «Защитники Отечества» Лидия Герасимова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Пскове, председатель региональной ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко и ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, тренер клуба единоборств «Отечество» Камиль Ижболдин.

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