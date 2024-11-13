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Общество

Выставка об истории пограничной службы открылась в Себеже

Выставка об истории пограничной службы открылась в районном культурном центре Себежа, пишет газета «Призыв».

Выставка об истории пограничной службы открылась в Себеже. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Презентация новой выставки нацпарка «Себежский» посвящена 100-летию создания Гдовского, Псковского, Островского и Себежского пограничных отрядов и 20-летию образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На открытии присутствовали учащиеся Себежской средней и Себежской основной школ, а также Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Гостей поприветствовали начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов, директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина, сотрудник пограничного управления Максим Гавшин.

Они рассказали об истории появления пограничной службы и о работе пограничника. Ребятам, ответившим на вопросы из истории погранслужбы, подарили книги.

Помимо этого, выставку представили на новых территориях РФ. Для юных псковичей в дальнейшем планируется проведение квеста с историческими и литературными конкурсами на основе «Азбуки пограничника», отметила Надежда Подоплёкина.

Цель выставки – познакомить детей с историческим и культурным наследием пограничной службы.

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Выставка об истории пограничной службы открылась в Себеже

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