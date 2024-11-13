«Яндекс» адаптировал платформу для подготовки к ЕГЭ по информатике для незрячих школьников
«Яндекс Учебник» обновил платформу для подготовки к ЕГЭ по информатике для незрячих школьников, пишет Forbes.
Все задания тренажера можно использовать со скринридерами — программами экранного доступа, которые используют незрячие люди для работы с сайтами, приложениями и электронными документами. Скринридеры озвучивают текст с помощью синтезатора речи или выводят его рельефно-точечным шрифтом на специальное периферийное устройство — брайлевский дисплей.
Робот-помощник задает наводящие вопросы, чтобы ученик сам пришел к верному ответу, находит ошибку в коде и подсказывает, как ее исправить, дает определения непонятных терминов и показывает видеоразборы.
Лаборатория когнитивного развития создана в рамках частно-государственного партнёрства – ректор ПсковГУ