Участки улиц Вокзальной, Конной и Крестки временно перекроют в Пскове

17:19, 13 ноября 2024, ПАИ

Часть улиц Вокзальной, Конной и Крестки временно перекроют в Пскове для проведения ремонтных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Так, с 20:00 14 ноября до 6:00 15 ноября для укладки асфальтобетонной смеси будет закрыт проезд от дома № 17 на улице Вокзальной до онкологического диспансера.

С 14 ноября по 25 декабря будет закрыта для транспорта одна полоса движения на улице Конной в районе здания № 18а на улице Киселёва.

Кроме того, с 18 ноября до 1 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Крестки в районе пересечения с улицей Западной.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.