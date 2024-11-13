Детские омбудсмены получат доверенности для вступления в судебные процессы

18:27, 13 ноября 2024, ПАИ

Уполномоченные по правам ребёнка в регионах будут получать доверенности для участия в судебных процессах по восстановлению родительских прав. Об этом пишут РИА. Новости со ссылкой на федерального омбудсмена по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

В Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». В рамках форума проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

На пленарном заседании форума Мария Львова-Белова рассказала о защите прав детей в России.

«Особое внимание мы уделяем работе по восстановлению родительских прав и снятию ограничений. Мы активно участвуем в судебных процессах и выдаём региональным уполномоченным доверенности для участия в них», – сообщила детский омбудсмен.