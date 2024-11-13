Любви все возрасты покорны: выставка детских рисунков открылась в Пскове

18:47, 13 ноября 2024, ПАИ

Выставка «Любви все возрасты покорны» работает в Детской художественной школе Пскова. Зрители увидят более 60 работ участников студии «Изограф», созданных в период с 1995 года по 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Пскова.

На выставке показаны графические работы, как в чёрно-белом исполнении, так и с использованием цветных графических материалов, а также техники коллажа и аппликации.

Экспозиция работает до середины декабря в Пскове на улице Конной, 30