Делегация Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования

19:02, 13 ноября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области, которую возглавляет председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования. Мероприятие, организованное Рособрнадзором, проходит в Москве с 13 по 15 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

На конференции подведены итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) 2024 года, поставлены задачи на 2025 год. Обсуждаются вопросы объективности проведения процедур оценки качества образования, снижения бюрократической нагрузки в системе образования, использования результатов ГИА для повышения качества образования.

Псковская область по итогам 2024 года вошла в «зеленую» зону интегрированной оценки регионов по результатам проведения ГИА, улучшив позиции по сравнению с 2023 годом.