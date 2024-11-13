Делегация Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования
Делегация Псковской области, которую возглавляет председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования. Мероприятие, организованное Рособрнадзором, проходит в Москве с 13 по 15 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.
На конференции подведены итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) 2024 года, поставлены задачи на 2025 год. Обсуждаются вопросы объективности проведения процедур оценки качества образования, снижения бюрократической нагрузки в системе образования, использования результатов ГИА для повышения качества образования.
Псковская область по итогам 2024 года вошла в «зеленую» зону интегрированной оценки регионов по результатам проведения ГИА, улучшив позиции по сравнению с 2023 годом.
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