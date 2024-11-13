Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования

Делегация Псковской области, которую возглавляет председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования. Мероприятие, организованное Рособрнадзором, проходит в Москве с 13 по 15 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по оценке качества образования. Фото: комитет по образованию Псковской области

На конференции подведены итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) 2024 года, поставлены задачи на 2025 год. Обсуждаются вопросы объективности проведения процедур оценки качества образования, снижения бюрократической нагрузки в системе образования, использования результатов ГИА для повышения качества образования.

Псковская область по итогам 2024 года вошла в «зеленую» зону интегрированной оценки регионов по результатам проведения ГИА, улучшив позиции по сравнению с 2023 годом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 ноября 2024

Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове

13 ноября 2024

T2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно
13 ноября 2024

Сенатор Алексей Наумец встретился с семьями бойцов СВО в Дедовичах
13 ноября 2024

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове должна завершиться к 1 декабря
13 ноября 2024

Любви все возрасты покорны: выставка детских рисунков открылась в Пскове
13 ноября 2024

В Псковской области обновлено 37 км гравийных дорог
13 ноября 2024

Случаев заражения опасным вирусом Коксаки в Псковской области не выявлено
13 ноября 2024

Почему люди стали чаще носить маски в общественных местах, объяснила врач

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...