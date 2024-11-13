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T2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно

T2, российский оператор мобильной связи, объявляет о запуске первого тарифного продукта после проведения ребрендинга. Компания приурочила тариф «Хватит!» к новогодним каникулам, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба T2

Уникальный тариф ориентирован на активных пользователей интернета в выходные и любителей онлайн-досуга. В сезонное предложение включили безлимитный интернет в праздники и выходные, а также 35 Гб интернет-трафика в будние дни, безлимитные звонки на номера T2, 200 минут для звонков на мобильные номера абонентов других операторов по всей стране. Главное конкурентное преимущество продукта – возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и другие. Трафика хватит на всё. Абоненты тарифа могут все выходные общаться в социальных сетях, играть в сетевые игры, смотреть фильмы и ролики на видеохостингах, слушать музыку, читать электронные книги, а также совершать онлайн-шопинг.

Новым абонентам T2 вместе с тарифом дарит три месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя.

В конструктор мультиподписки входят дополнительные 50 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи, «Яндекс Плюс», Wink, Premier, «VK Музыка», «Литрес», Ozon Premium. Он также включает сервис «Пакет», антивирус Kaspersky Standard, скидки в Lamoda и другие возможности T2 и сервисов партнёров. К тарифу клиенты оператора также могут подключить домашний интернет бесплатно на три месяца.

Абоненты тарифа «Хватит!» получают доступ к преимуществам T2: «Переносу остатков», «Обмену минут и гигабайтов», «Маркету Т2», «SOS-пакету», «Защите от нежелательных подписок» и другим дифференциаторам оператора. Абонентская плата составляет 350 рублей в месяц. При этом стоимость ежемесячного платежа не изменится никогда – для тарифа действует заморозка цены навечно.

Тариф доступен для новых подключений до 21 января 2025 года включительно. Подробности – на сайте enough.t2.ru.

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