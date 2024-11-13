Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове
Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове 22 ноября. Автор представленных работ – псковский фотограф Анастасия Войналович, сообщили организаторы.
На торжественную церемонию открытия выставки будут приглашены герои фотографий, представленных в экспозиции. «Все мои герои - в том числе, и моя семья - обычные люди, и это необычайно важно для меня», – отметила автор.
Разговор о ценности семьи автор ведёт со зрителем через сюжетные и портретные фотографии, поэтизирующие простоту и красоту семейных будней.
Выставка дополнена автопортретами автора, которые раскрывают его личные переживания.
Приглашаются все желающие на вернисаж (Псков, Комдива Кирсанова 5) 22 ноября в 18:00. Выставка продлится до 13 декабря.
Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове
T2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно