Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове

19:15, 13 ноября 2024, ПАИ

Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове 22 ноября. Автор представленных работ – псковский фотограф Анастасия Войналович, сообщили организаторы.

На торжественную церемонию открытия выставки будут приглашены герои фотографий, представленных в экспозиции. «Все мои герои - в том числе, и моя семья - обычные люди, и это необычайно важно для меня», – отметила автор.

Разговор о ценности семьи автор ведёт со зрителем через сюжетные и портретные фотографии, поэтизирующие простоту и красоту семейных будней.

Выставка дополнена автопортретами автора, которые раскрывают его личные переживания.

Приглашаются все желающие на вернисаж (Псков, Комдива Кирсанова 5) 22 ноября в 18:00. Выставка продлится до 13 декабря.