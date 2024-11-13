«Начнём с работы с детьми»: психоаналитик Екатерина Ковалевская – о новой лаборатории ПсковГУ

15:00, 13 ноября 2024, ПАИ

Когда ждать открытия новой лаборатории, кто там будет заниматься и работать, каким оборудованием уже оснащён исследовательский центр – в интервью с кандидатом психологических наук, психологом, психоаналитиком, доцентом ПсковГУ Екатериной Ковалевской.

– Прошлый раз вы отмечали, что работа новой научно-образовательной лаборатории когнитивного развития в образовании будет вестись в направлениях популяризации науки, образования и развития детей. Детей какого возраста?

– Мы можем заниматься с детьми любого возраста: от младшего школьного, даже самого маленького от четырёх лет, до подросткового. Поэтому начнём с детей. Но планируем расширяться и оказывать психологические услуги взрослым.

Пока же должны сформировать нормативную базу, разработать перечень услуг для разных категорий населения.

Красноармейская, дом 1

– Открытие на какой день намечается?

– Подразделение уже создано, мы уже существуем, хотя официальное открытие планируется 13 ноября. То есть теоретически мы уже можем начинать работу, направления работы запущены и сейчас уже берём первых студентов на практику.

– По какому адресу располагается лаборатория?

– Лаборатория находится на улице Красноармейская, дом 1. Корпус университета. Там расположен целый комплекс, то есть изначально в этом месте уже находилась лаборатория технологий дошкольного образования. Теперь к ней добавился и наш лабораторный комплекс, включающий кабинет когнитивного развития и сенсорно-динамический зал. Сейчас хотим красиво организовать фойе.

Дом совы и стол для песочницы

– Каким интересным оборудованием она оснащена?

– У нас есть сенсорно-динамический зал – Дом совы, оборудование, где можно тренировать вестибулярный аппарат, развивать чувство баланса равновесия, проходить различные маршруты, подключая когнитивные функции. То есть мы не просто технически проходим какой-то маршрут, а выполняем определенные задачи. У нас имеется очень много балансировочных досок, и различные сенсорные мячики, шарики, ортопедические сенсорные коврики.

У нас имеются и пособия Монтессори. Буквально сейчас будем устанавливать стол для песочной терапии. Причём он у нас групповой – для четырёх человек. Так что много всего интересного.

– Вы говорили, что занятия с детьми начнутся после Нового года, с кем сейчас, во время практики, занимаются студенты?

– К нам уже приходили четвероклассники из двух школ. Мы провели с ними исследование, диагностику функциональной структуры интеллекта, которая базируется на теории Бехтерева. Сейчас студентов подключили к обработке данных, то есть они участвуют в научном исследовании по нашей теме «Роль функциональной структуры интеллекта у младших школьников, имеющих трудности в обучении в условиях цифровой социализации». Кроме того, в ближайшее время будем формулировать студентам темы их дипломных и курсовых работ. У них пойдёт своя выборка, студенческая. То есть они проведут такие же когнитивные исследования не детей, а своих однокурсников.

Социальный релакс

– Лаборатория станет их вторым домом после учебного корпуса.

– Знаете, там так интересно, что уходить не хочется! Скоро у нас будет проектор звёздного неба, и можно будет сделать зону для релакса и расслабления. Всё ещё впереди: начнём пока с детишек, а потом придёт понимание, как всё это можно использовать более широко.

– Лаборатория была создана в рамках реализации программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». Кто вас курировал, направлял?

– Нашим научным руководителем является Валерия Юльевна Карпинская, доктор психологических наук, научный сотрудник института когнитивных исследований СПбГУ.

– Кто будет работать в лаборатории, ведь у преподавателей кафедры «Психологии и сопровождения развития ребёнка» и так наверняка огромная нагрузка?

– Помощь оказывают аспиранты и научные сотрудники кафедры. Есть и специалисты, которые прошли дополнительно специализированное обучение по методу моторной интеграции. Кроме того, я буду привлекать ведущих специалистов на договорной основе. И уже есть желающие у нас работать, например, очень заинтересованы логопеды. Пока мы в начале пути, хочется надеяться, что в перспективе наша лаборатория станет неким объединяющим психологическим центром региона.