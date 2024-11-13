В Псковском районе ТОС Серёдкинской волости реализовали два проекта благодаря поддержке районного конкурса
Администрация Серёдкинской волости совместно с ТОС «Елизаровский» и ТОС «Аллейный» на территории сельского поселения реализовали проект благоустройства памятника Великой Отечественной войны в селе Серёдка. Об этом глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В рамках проекта вокруг памятника уложена плитка, произведён косметический ремонт постамента, установлены памятная табличка и малые архитектурные формы.
В деревне Верхолино реализован проект благоустройства спортивной площадки и. Теперь в этом населённом пункте на улице Аллейной установлены уличные тренажёры, скамейки и урны, проведено зонирование и благоустройство спортивной-игровой площадки.
Работы выполнены в рамках районного конкурса проектов ТОС. Сумма субсидий из бюджета Псковского района на два проекта составила 400 тысяч рублей.
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В Псковском районе ТОС Серёдкинской волости реализовали два проекта благодаря поддержке районного конкурса
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