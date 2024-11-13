Наталья Мельникова и Александр Клейменов посетили Бежаницкий округ

20:25, 13 ноября 2024, ПАИ

С рабочим визитом Бежаницкий муниципальный округ посетили сенатор от Псковской области Наталья Мельникова и помощник сенатора Алексея Наумца Александр Клейменов. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

За круглым столом прошла встреча с членами семей участников специальной военной операции, где обсуждали волнующие вопросы и оказание помощи в решении возникающих проблем.

На встрече присутствовали представители правительства Псковской области и администрации района, регионального штаба Комитета семей воинов Отечества и регионального филиала фонда «Защитники Отечества».⁣

«Считаю, что такие встречи очень важны. Семьи воинов, несущих службу в зоне СВО, должны чувствовать нашу поддержку. Мы всегда готовы помочь им в преодолении трудных жизненных ситуаций», – отметила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

Ранее сообщалось, что Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с подопечными фонда «Защитники Отечества» в Пскове.