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О правилах безопасности при эксплуатации печи напомнил эксперт

О правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования напомнил жителям Псковской области начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Профилактическая работа с населением в ГУ МЧС по Псковской области ведётся на постоянной основе. На территории области ежедневно нашими сотрудниками проводятся профилактические рейды, в рамках которых до каждого доводится информация о пожаробезопасном поведении в соответствии с теми или иными сезонными рисками», – отметил гость эфира.

По словам Владислава Соболева, в осенне-зимний период наибольшее внимание уделяется информированию граждан о пожарной безопасности при отоплении своего домовладения.

Так, сегодня, 13 ноября, проведён профилактический рейд в Плюсском районе. В ходе рейда сотрудниками органа государственного пожарного надзора особое внимание уделено доведению до граждан правил пользования печным оборудованием, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования в быту.

Важным условием предупреждения пожара из-за печного отопления является не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных требований и строительных норм, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов и их неправильной эксплуатации.

Специалист отметил, что на полу перед топкой необходимо разместить предтопочный металлический лист соответствующего размера (не менее 50 х 70 сантиметров).

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Поэтому рекомендуется их топить два-три раза с интервалами не менее четырёх часов, отметил эксперт. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить бельё. Недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

«Также очень важно, что при эксплуатации печного отопления запрещается как оставлять без присмотра топящееся печи, так и поручать детям совершать надзор за топкой. Запрещено перекаливать печи, оставлять открытыми дверки топочных отделений, – сказал Владислав Соболев.

Также сквозные трещины в кирпичной кладке часто становятся причиной пожара. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены, чтобы на них легко было заметить появление трещины. В случае их обнаружения следует немедленно их заделать и только после их устранения пользоваться печью. Необходимо регулярно, не менее одного раза в три месяца, производить чистку дымоходов и печей.

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