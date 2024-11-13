36-летняя женщина пропала в Острове

22:05, 13 ноября 2024, ПАИ

36-летняя женщина пропала в Острове Псковской области. С 10 ноября 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, зелёные глаза, светлые крашеные волосы.

Была одета в зелёный пуховик с капюшоном, чёрные лосины, оранжевые кроссовки, чёрную шапку. С собой взяла чёрный в серую клетку рюкзак.