36-летняя женщина пропала в Острове
36-летняя женщина пропала в Острове Псковской области. С 10 ноября 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, зелёные глаза, светлые крашеные волосы.
Была одета в зелёный пуховик с капюшоном, чёрные лосины, оранжевые кроссовки, чёрную шапку. С собой взяла чёрный в серую клетку рюкзак.
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