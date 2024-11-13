Исследовательские аспекты инклюзивного образовательного пространства вузы Союзного государства впервые обсудят на форуме в ПсковГУ

22:27, 13 ноября 2024, ПАИ

Исследованиям в сфере инклюзивного образования с целью импортозамещения и обеспечения технологического лидерства посвящён форум, организованный в ПсковГУ. «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» – мероприятие, которое в эти дни проводится российско-белорусским университетским консорциумом «Вместе» по заказу Минобрнауки России и Минобразования Белоруссии за счёт финансирования из бюджета Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 200 человек, среди которых представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования Республики Беларусь, научных организаций и промышленных предприятий, а также сотрудники и студенты вузов России и Республики Беларусь.

Заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай отметил, что тема инклюзивного образования сегодня как никогда актуальна и требует активного обсуждения.

«Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования Республики Беларусь является принцип инклюзии, обеспечивающий равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учётом разнообразия, особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Возможность получения образования обеспечивается всем детям независимо от вида и степени выраженности имеющихся нарушений. Создана национальная научно-методическая база обеспечения специального образования», – подчеркнул Александр Кадлубай в видеоприветствии.

Заместитель министра образования Республики Беларусь выразил уверенность в том, что площадки форума позволят представителям университетской науки, органов государственного управления и общественных организаций, практикам двух стран обсудить стратегию подготовки высококвалифицированных специалистов с учётом инновационных разработок, совершенствования деятельности по предоставлению равного доступа к получению образования лицам с особыми образовательными потребностями.

Целью форума является обобщение и систематизация инновационного опыта образовательных организаций Союзного государства в создании и обеспечении инклюзивного образовательного пространства, а также сопровождение посттравматического стрессового расстройства. Такая тема впервые поднимается до уровня высшего образования и образования взрослых в течение жизни.

На площадке форума в стенах ПсковГУ состоится содержательный разговор, результаты которого послужат созданию комфортной и безопасной образовательной среды, где каждый сможет найти своё место и открыть свои способности, уверен заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Олег Токун.

«Это важное событие, которое направлено на совершенствование организации обучения людей с особыми образовательными потребностями и возможностями, на развитие системы подготовки специалистов по сопровождению процесса инклюзивного образования. Особенно значимо, что сегодня на одной секционной площадке встретятся эксперты, работающие с одарёнными детьми, специалисты коррекционной педагогики, методисты, разрабатывающие инновационные педагогические технологии в сфере инклюзивного образования, а также представители предприятий, выпускающих специальную продукцию для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Олег Токун.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова организаторов и участников форума приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Настоящая инклюзия будет реализована только тогда, когда будет создана образовательно-воспитательная среда, отвечающая всем необходимым условиям. Сегодня мы имеем уникальную возможность обсуждать лучшие практики, актуальные вопросы, находить решения, которые помогут нам сделать образование более доступным и качественным. Пусть этот диалог будет плодотворным, а ваши идеи – смелыми и целеустремлёнными. Желаю всем участникам форума успешной работы и новых договорённостей на благо наших государств», – подчеркнула она.

Тема, заявленная форумом, является эволюционным продолжением сетевой образовательной программы Псковского государственного университета и Витебского государственного университета им. П. М. Машерова «Социальная психология», разработанной и реализованной по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В этом году состоялся первый выпуск магистрантов, обучавшихся и проходивших практику не только в Пскове и области, но и в Республике Беларусь. Молодые специалисты получили дипломы двух вузов.

«В вопросах инклюзивного образования наш вуз и Псковский государственный университет связывают четыре года совместной работы. Мы начинали наше сотрудничество с выстраивания общих траекторий, обмена опытом, разработки проектов. В результате сегодня Республика Беларусь представлена на форуме всеми областями нашей страны, активное участие в мероприятиях принимают российские вузы разных регионов. Очень приятно, что нас поддерживают наши губернаторы – Михаил Юрьевич Ведерников и Александр Михайлович Субботин», – отметила ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Валентина Богатырёва.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что тема, заявленная форумом, неслучайна для Псковского государственного университета.

«В нашей стране сегодня, по сути, выстроена вся цепочка инклюзивного образования, начиная с детского сада и заканчивая взрослым возрастом социализации в экономику. Вместе с тем на уровне высшей школы есть определённые вопросы, над которыми стоит задуматься. Важно понимать, что инклюзивное образование предполагает разговор на две темы. Прежде всего нам необходимо обсудить проблемы подготовки педагогических кадров. Не менее важен вопрос разработки особых технологий, причём в аспектах импортозамещения», – напомнила руководитель вуза.

Форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» продолжился пленарным заседанием. Тема встречи – «Инклюзивное высшее образование в Российской Федерации и Республике Беларусь: доступ к образовательным возможностям и реформирование системы подготовки кадров». Модераторами заседания выступили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Валентина Богатырёва.

Ректор Валерий Навныко поделился опытом и перспективами подготовки специалистов в сфере инклюзивного образования в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина. Директор института педагогики Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент РАО, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», профессор Елена Казакова выступила с докладом на тему «Инклюзивное образование в контексте достижения национальных целей России». Модераторами заседания выступили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и ректор ВГУ имени П. М. Машерова Валентина Богатырёва.

Программой форума также запланированы презентация проектных решений в разработке прототипа единого межрегионального сетевого ресурса по проблемам инклюзивного образования, включая дизайн-макеты пользовательских интерфейсов и архитектуру системы, панельная дискуссия с директорами школ Псковской области и сотрудниками ПсковГУ «Профессиональная ориентация старших школьников на выбор педагогической карьеры через деятельность психолого-педагогических классов: региональные модели и механизмы решений», посещение учреждений социальной сферы.