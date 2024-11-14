Осенние недоразумения Раскопельского залива продолжаются?

09:38, 14 ноября 2024, ПАИ

С 20 октября по 20 ноября в береговой километровой зоне Чудского и Тёплого озёр наступил период запрета на пользование лодочными моторами. Эта мера регулирования предназначена для обеспечения более спокойных условий для нереста таких ценных пород рыб, как сиг и ряпушка. Но распространяется ли этот запрет на акваторию Раскопельского залива? Об этом – в материале постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Об обитании в заливе сига и ряпушки науке неизвестно

Я был уверен, что эта проблема решена и больше рыболовов-любителей по этому вопросу никто беспокоить не будет. Но, как оказалось, я ошибся: проблема вновь вернулась. Речь пойдёт о запрете на использование лодочных моторов в осенний нерестовый период с 20 октября по 20 ноября в Раскопельском заливе Чудского озера. Ко мне с недоумением и вопросами обратилось несколько знакомых рыболовов.

«Собрался порыбачить в Раскопельском заливе Чудского озера, а друзья говорят, что нельзя, там запрещено. Раньше я всегда осенью там ловил щуку и окуня и никогда не слыхал ни о каких ограничениях. Что произошло?» – поинтересовался Дмитрий Степанов из Пскова.

«27 октября рыбнадзор гонял всех в Раскопельском заливе, запрещал двигаться с мотором. Почему в предыдущие годы этого не было, а сейчас в заливе рыболовная инспекция буквально охотится за лодками рыболовов-любителей?» – недоумевает Павел Яковлев из Пскова.

Девять лет назад, осенью 2015 года, складывались ровно такие же непонятные взаимоотношения между псковскими рыболовами-любителями и рыбинспекцией. За разъяснением сложившейся ситуации с подобными вопросами наших читателей я в тот год обращался к кандидату биологических наук, директору псковского филиала научно-исследовательского института ГОСНИИОРХ Марине Мельник. И вот что она тогда ответила: «В конце октября – начале ноября в мелководную зону Чудского и Теплого озёр для ежегодного нереста подходят сиг и ряпушка. Именно здесь, в южной части Чудского и в небольшой северной части Тёплого озёр находятся их основные нерестилища. Почему запрет на использование моторов распространяется и на акваторию Раскопельского залива, где нет и никогда не было ни сиговых, ни ряпушковых нерестилищ, науке неизвестно».

С тех пор и по сегодняшнюю осень никаких претензий к рыболовам-любителям из-за пользования лодочными моторами в Раскопельском заливе со стороны рыбинспекции не было. Но сменились и начальник рыбинспекции (не один раз), и директор нашего ГОСНИИОРХ. Марина Мельник в 2019 году ушла на повышение в Санкт-Петербург, став директором ГОСНИИОРХ имени Берга (ГОСНИИОРХ – государственный научно-исследовательский институт озёрного и речного хозяйства). Лишь сиг, ряпушка и Раскопельский залив остались на прежних местах.

Вот и понимай как знаешь… Инспекторы штрафуют рыболовов в Раскопельском заливе за якобы беспокойство во время нереста сига и ряпушки, то есть за то, чего там в природе никогда и не происходит, и в том месте, где никогда, оказывается, ни сига, ни ряпушки и близко не бывает.

Конечно, если подходить к этому вопросу формально, рыбоохрана права: Раскопельский залив территориально входит в пресловутую километровую запретную зону. Но ведь немалые усилия рыбоохраны для сохранения ВБР в Раскопельском заливе с запретом на пользование лодочными моторами не имеют абсолютно никакого практического значения, а только создают ненужную напряжённость между гражданами (рыболовами-любителями) и властью (рыбинспекцией). Не больше было бы пользы от и без того немногочисленных сил инспекции, если бы основные её усилия были направлены на что-то другое? Например, на борьбу с настоящими браконьерами, коих за последнее время меньше не становится. Да и в правила рыболовства давно пора внести изменения, исключив Раскопельский залив из зоны осеннего запрета.

Сроки запрета пора пересмотреть?

Мы, любители-рыболовы, не против указанных осенних сроков запрета на пользование лодочными моторами в километровой зоне. Мы также от всей души желаем благополучного нереста всем рыбам, водящимся в псковских водоёмах. Вот только не понимаем, как можно приказать нереститься сигу и особенно ряпушке именно с 20 октября по 20 ноября, когда необходимой температуры воды в последние годы не бывает даже к 20 декабря. Мы все помним, что зимой 2019–2020 годов ледовый покров на Чудском озере и вовсе не образовывался. Получается, что сроки запрета 20 ноября заканчиваются, а нерест сига и ряпушки ещё и не начинался.

Осенний запретный период определён и указан в правилах рыболовства давно, посмею предположить, ещё в середине прошлого века, когда и зимы были настоящие, и ледостав образовывался в ноябре, а иногда и в конце октября. И сиг, и ряпушка – холодноводные виды рыб. Так, например, чудская ряпушка нерестится при температуре воды от +0,2 до 0,3 градуса, а такая температура бывает только подо льдом. Старожилы-рыбаки так и говорят: ряпушка нерестится под лёд. Здравый смысл подсказывает, что сейчас сроки запрета должны быть другими – или более длительными, или начинаться в более поздний период. Уточнение сроков осеннего запрета и будет настоящей заботой об осенних нерестующих рыбах Чудского озера. Это вопрос в первую очередь к науке: именно она следит за изменением поведения рыб и рекомендует устанавливать те или другие меры регулирования.

Наша справка

Ряпушка. Отряд лососёвых, семейство сиговых. В Чудском озере – промысловый вид. Нерестилища располагаются на песчаных, галечных или каменистых участках на глубине от трёх и более метров. Живёт четыре-пять лет, редко больше. Нерест чудской ряпушки происходит позднее, чем ряпушки в некоторых других водоёмах, при температуре воды, близкой к нулю и не выше +2 градусов. Икрометание продолжается и подо льдом. Икра развивается с осени до весны. Средние многолетние линейно-массовые показатели в уловах: длина – 16,5 сантиметра, масса – 58 граммов. В сентябре 2017 года в промысловых уловах была поймана ряпушка длиной 26 сантиметров и массой 235 граммов. Это самая крупная документально подтверждённая особь за всю историю рыболовства на Чудском озере. В 1960–80-х годах ряпушка относилась к числу основных промысловых видов рыб в Чудском озере и занимала по величине уловов второе место после снетка.

Сиг. Семейство лососёвых. Длина тела – до 68–75 сантиметров, масса – до 3,5 килограмма. Держится обычно на чистых участках с каменистым дном в толще воды, предпочитает богатые кислородом прохладные воды. Ведёт стайный образ жизни. Нерест происходит в конце ноября – начале декабря на каменистых прибрежных отмелях при температуре воды от +4 до +6 градусов. Ранее чудские сиги были довольно многочисленными, вёлся их промысловый лов. В результате перелова численность заметно сократилась, а быстрое естественное самовоспроизводство до прежних объёмов оказалось невозможным.