Всемирный день борьбы с диабетом отмечают сегодня
Всемирный день борьбы с диабетом отмечают сегодня, 14 ноября, пишет calend.ru.
Праздник введён в 1991 году Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической фракцией. 14 ноября было выбрано с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года и открывшего вместе с врачом Чарльзом Бестом в 1922 году инсулин, спасающей жизнь больным диабетом. За великое открытие Бантинг был удостоен Нобелевской премии.
Долгие века диагноз «сахарный диабет» был для пациентов приговором, но благодаря открытию инсулина люди с этим диагнозом могут жить полноценной жизнью и держать болезнь под контролем.
Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всём мире и объединяет диабетические общества 160 стран с целью повышения осведомлённости о сахарном диабете и его осложнениях.
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