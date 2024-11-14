Всемирный день борьбы с диабетом отмечают сегодня

07:23, 14 ноября 2024, ПАИ

Всемирный день борьбы с диабетом отмечают сегодня, 14 ноября, пишет calend.ru.

Праздник введён в 1991 году Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической фракцией. 14 ноября было выбрано с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года и открывшего вместе с врачом Чарльзом Бестом в 1922 году инсулин, спасающей жизнь больным диабетом. За великое открытие Бантинг был удостоен Нобелевской премии.

Долгие века диагноз «сахарный диабет» был для пациентов приговором, но благодаря открытию инсулина люди с этим диагнозом могут жить полноценной жизнью и держать болезнь под контролем.

Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всём мире и объединяет диабетические общества 160 стран с целью повышения осведомлённости о сахарном диабете и его осложнениях.