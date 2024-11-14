Профилактический медосмотр детей пройдёт в Красногородске 16 ноября

07:58, 14 ноября 2024, ПАИ

Профилактический медицинский осмотр детей пройдёт в Красногородской больнице 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной больнице.

Осмотр детей будут проводить высококвалифицированные специалисты: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, подростковый психиатр и акушер-гинеколог.

Медосмотр направлен на профилактику детских заболеваний и улучшение здоровья. Родителей просят обеспечить своим детям участие в медосмотре.

Всю необходимую информацию можно получить но номеру телефона (811-37) 2-15-46.