Профилактический медосмотр детей пройдёт в Красногородске 16 ноября
Профилактический медицинский осмотр детей пройдёт в Красногородской больнице 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной больнице.
Осмотр детей будут проводить высококвалифицированные специалисты: педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, подростковый психиатр и акушер-гинеколог.
Медосмотр направлен на профилактику детских заболеваний и улучшение здоровья. Родителей просят обеспечить своим детям участие в медосмотре.
Всю необходимую информацию можно получить но номеру телефона (811-37) 2-15-46.
В ГКЦ Пскова прошло тематическое мероприятие «Дорога в никуда», направленное на формирование негативного отношения молодёжи к наркотикам
Исследовательские аспекты инклюзивного образовательного пространства вузы Союзного государства впервые обсудят на форуме в ПсковГУ
Штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату»
Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме