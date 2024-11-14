Пять новых знаков туристической навигации установят в Дновском округе

08:43, 14 ноября 2024, ПАИ

Пять новых знаков туристической навигации установят в Дновском муниципальном округе до конца этого года, сообщил в своём Telegram-канале глава округа Михаил Шауркин.

Все знаки будут выполнены в едином международном формате и появятся на дорогах регионального и местного значения.

Специалисты уже обсудили вопросы установки указателей, отметил Михаил Шауркин.