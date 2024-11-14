Пять новых знаков туристической навигации установят в Дновском округе
Пять новых знаков туристической навигации установят в Дновском муниципальном округе до конца этого года, сообщил в своём Telegram-канале глава округа Михаил Шауркин.
Все знаки будут выполнены в едином международном формате и появятся на дорогах регионального и местного значения.
Специалисты уже обсудили вопросы установки указателей, отметил Михаил Шауркин.
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