65% псковичей ходят на работу больными

08:53, 14 ноября 2024, ПАИ

65 % работающих псковичей заявляют, что ходят на работу больными, следует из данных опроса SuperJob.

Причём чаще всего работают во время болезни псковичи до 34 лет (71%), среди тех, кому более 54 лет, таких 59%.

Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, кто зарабатывает меньше (80 % зарабатывающих до 50 тысяч рублей против 55% опрошенных с доходом более 100 тысяч рублей.