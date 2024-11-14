65% псковичей ходят на работу больными
65 % работающих псковичей заявляют, что ходят на работу больными, следует из данных опроса SuperJob.
Причём чаще всего работают во время болезни псковичи до 34 лет (71%), среди тех, кому более 54 лет, таких 59%.
Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, кто зарабатывает меньше (80 % зарабатывающих до 50 тысяч рублей против 55% опрошенных с доходом более 100 тысяч рублей.
В ГКЦ Пскова прошло тематическое мероприятие «Дорога в никуда», направленное на формирование негативного отношения молодёжи к наркотикам
Исследовательские аспекты инклюзивного образовательного пространства вузы Союзного государства впервые обсудят на форуме в ПсковГУ
Штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату»
Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме