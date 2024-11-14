16 ноября будет закрыто движение по части дороги Солоново – Хотицы в Псковском районе
16 ноября с 8:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по дороге Солоново – Хотицы в Псковском районе от автомобильной дороги Псков – Писковичи – Муровицы (от улицы Радонежской в деревне Хотицы) до транспортной развязки Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс). Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это связано с проведением финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи – 2024».
Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автомобильного спорта Псковской области.
Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании поездок.
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