16 ноября будет закрыто движение по части дороги Солоново – Хотицы в Псковском районе

09:21, 14 ноября 2024, ПАИ

16 ноября с 8:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по дороге Солоново – Хотицы в Псковском районе от автомобильной дороги Псков – Писковичи – Муровицы (от улицы Радонежской в деревне Хотицы) до транспортной развязки Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс). Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это связано с проведением финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи – 2024».

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автомобильного спорта Псковской области.

Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании поездок.