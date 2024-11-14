16 ноября начнётся новый учебный год в студии эстетического развития при Пушкинском заповеднике

09:29, 14 ноября 2024, ПАИ

16 ноября начнётся новый учебный год в студии эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника со ссылкой на куратора проекта, методиста и музейного педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

«На первой встрече мы по традиции знакомим наших новых студийцев с музеем и правилами поведения в выставочных залах, — говорит Татьяна Тимошина. — Попутно дети осваивают такие слова и понятия, как «выставка», «экспозиция», «экспонат». Но основная тема нашего первого, вводного занятия — «В гостях у книжки». В доступной для детей форме мы познакомим их с историей книгопечатания, покажем им издания из собрания Пушкинского заповедника. Важно: наши уроки никогда не обходятся без творческого, практического задания. На этот раз мы будем мастерить закладки для книг, используя приёмы лоскутной мозаики».

Всего в 2024/2025 учебном году для студийцев запланировано 18 занятий на разные темы. Среди них, например, такие как «Хранители времени» (рассказ об истории часов и часовых механизмов), «На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» (из истории чаепития на Руси; чайный этикет XIX века), «Кто там в малиновом берете?» (из истории моды пушкинской поры), «Калечина-малечина, сколько времени до вечера?» (русские народные игры), многие другие.

Татьяна Тимошина уточнила, что этот проект рассчитан на старших дошкольников и младших школьников, то есть на детей от 6 до 9 лет. Он стартовал семь лет назад, в ноябре 2017-го, и прерывался только во время пандемии. В разные годы в студии при музее работало от одной до трёх разновозрастных групп, а занятия — с тем, чтобы их могли посещать не только юные эстеты, но и их родители — всегда проводили по субботам и воскресеньям в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, часто — в интерьерах работающих здесь выставок.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» добавили, что детские студии музейщики создают в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы со школьниками. И напомнили, что сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо студии эстетического развития активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье».