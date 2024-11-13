Очередной пскович попытался украсть из магазина алкоголь

09:39, 14 ноября 2024, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

13 ноября около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки общей стоимостью 4130 рублей.

По факту кражи проводится проверка.