На Псковском озере с поличным пойман браконьер

09:55, 14 ноября 2024, ПАИ

13 ноября на Псковском озере у деревни Будовиж Печорского района 49-летний безработный местный житель ловил рыбу сетями. Об этом в полицию сообщил представитель службы рыбоохраны.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские задержали браконьера с поличным. У него изъяты металлическая лодка с мотором, несколько сетей, а также улов – более 60 особей рыбы, в том числе щука, судак, окунь, плотва, густера.

Устанавливается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.