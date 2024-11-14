На Псковском озере с поличным пойман браконьер
13 ноября на Псковском озере у деревни Будовиж Печорского района 49-летний безработный местный житель ловил рыбу сетями. Об этом в полицию сообщил представитель службы рыбоохраны.
Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские задержали браконьера с поличным. У него изъяты металлическая лодка с мотором, несколько сетей, а также улов – более 60 особей рыбы, в том числе щука, судак, окунь, плотва, густера.
Устанавливается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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