Подведены итоги финального этапа спартакиады «Твой выбор» в Псковской области

10:31, 14 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги финального этапа ежегодной спартакиады «Твой выбор» по мини-футболу среди школьников Псковской области от 14 до 17 лет. Игры прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области



















Победу на соревнованиях одержали спортсмены Пустошкинского района, второе место завоевали представители Печорского района, а замкнули тройку лидеров представители Великолукского района.

Лучшим футболистом турнира признали Алексея Дудкина (Великолукский район), а лучшим вратарём соревнований стал Николай Терёшин (Печорский район).

Инициатором спартакиады «Твой выбор» выступило УМВД России по Псковской области, а также региональное правительство. В подготовке состязаний участвовали комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области, региональные комитеты по образованию и спорту.

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