Три года колонии-поселения получил за сбитых детей экс-заместитель начальника псковского УГИБДД

10:29, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного экс-заместителя начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрия Шестакова и его защитника на приговор Псковского городского суда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Согласно приговору Шестаков, на период совершения преступления являвшийся сотрудником ГИБДД, при выполнении поворота с улицы Алмазной на Чудскую в Пскове с нарушением ПДД сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате один пешеход получил травмы, а другой позже скончался в больнице.



За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, Шестакову было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии – поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года. С осужденного в пользу матери погибшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 1,7 млн рублей.



Псковский областной судом оставил без изменения приговор Псковского городского суда.