Итальянец попытался ввезти в Псковскую область 170 граммов гашиша в мотосумке

11:41, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который попытался ввезти в Россию 170 граммов гашиша в сумке своего мотоцикла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На черном рынке стоимость наркотика может достигать полмиллиона рублей.

Мужчина въезжал в Россию из Латвии через пункт пропуска «Убылинка». При осмотре транспортного средства и багажа иностранца сотрудники обнаружили в ящике для инструментов бокс с орехами и сухофруктами, а внутри него – два брикета с пластичным веществом зелено-коричневого цвета.

Экспресс-тест показал наличие наркотического вещества, а последующая экспертиза подтвердила, что в свертках находится спрессованный гашиш.

Мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мероприятие проведено совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области.