В Псковской области запретили вывозить за границу более 700 тонн свекловичного жома

12:24, 14 ноября 2024, ПАИ

725 тонн свекловичного жома с добавлением мелассы, произведённого в Воронежской области, не пропустили в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» на госгранице в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства выявили отсутствие оригинальных ветеринарных сопроводительных документов на товар, следующий из России в Латвию.

Вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выдан акт о возврате груза.