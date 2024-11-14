В Псковской области запретили вывозить за границу более 700 тонн свекловичного жома
725 тонн свекловичного жома с добавлением мелассы, произведённого в Воронежской области, не пропустили в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» на госгранице в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства выявили отсутствие оригинальных ветеринарных сопроводительных документов на товар, следующий из России в Латвию.
Вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выдан акт о возврате груза.
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