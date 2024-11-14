Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество оплат за газ по электронным квитанциям увеличилось в Псковской области

22 % абонентов Псковской области сделали свой выбор в пользу электронной квитанции. За 10 месяцев 2024 года их количество увеличилось на 27,8 %, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАИ

Этот сервис обладает большим количеством преимуществ. Переходя на электронную квитанцию, абоненты получают доступ к платёжному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надёжно сохранены. В отличие от бумажной квитанции электронную квитанцию нельзя потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент. Кроме того, электронные квитанции экологичны, так как, отказываясь от бумаги, люди спасают деревья.

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции получать её можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете» абонента.

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платёжный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 ноября 2024

Дождь и до +6 градусов ожидается в Псковской области 15 ноября
14 ноября 2024

Псковская область вошла в топ-3 регионов, где стабильно падает уровень безработицы
14 ноября 2024

Михаил Ведерников поприветствовал участников карьерного форума «Найди себя в Псковской области»
14 ноября 2024

Музей истории горводоканала открыли в Пскове
14 ноября 2024

Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону
14 ноября 2024

Представители ЛНР участвуют во втором форуме «Найди себя в Псковской области»
14 ноября 2024

Количество оплат за газ по электронным квитанциям увеличилось в Псковской области
14 ноября 2024

Ректор Витебского госуниверситета оценила работу лаборатории когнитивного развития ПсковГУ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...