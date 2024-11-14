Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт 16 ноября

12:47, 14 ноября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью «Осенние виражи» состоится на территории Псковского района у монумента «Ледовое побоище» 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

На победу в абсолютном зачёте претендуют три спортсмена. Пскович Владислав Дивисенко лидирует, имея 313 очков. На 100 очков от него отстаёт петербуржец Павел Алексеев. 181 очко у Павла Захарченко. В первенстве Псковской области лидирует пскович Данила Волков, а на втором и третьем местах располагаются представитель Санкт-Петербурга Виктор Сорокин и спортсмен из Выборга Георгий Рупышев.

Досрочную победу в номинации 2WD одержал пскович Владислав Дивисенко из Пскова, а за второе место поборются участники из Петербурга Павел Алексеев, Алексей Иванович и Илья Шитик. К финальному этапу за победу в зачёте «Наша классика» лидерами подошли два гонщика Псковской области – Павел Захарченко и Виктор Биченко. Выборжанин Сергей Васильев идёт на третьем месте. В номинации «Любительский «PRT» вся лидирующая тройка представлена псковскими пилотами – Максим Пятько, Андрей Морозов и Артём Котов.

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