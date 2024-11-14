16 ноября в больнице Красногородска медики из нескольких районов проведут приём детей

12:37, 14 ноября 2024, ПАИ

16 ноября в красногородском филиале Островской межрайонной больницы проведут приём врачи из Островской межрайонной больницы и пыталовского, опочецкого и пушкиногорского филиалов. Медики проведут осмотр детей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Осмотр проведут педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский уролог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, подростковый психиатр и акушер-гинеколог.

Родителей призывают обратить внимание на эту возможность. Информацию можно получить по номеру 8 (81137) 2-15-46.