Музей истории горводоканала открыли в Пскове

12:40, 14 ноября 2024, ПАИ

Музей истории горводоканала открыли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Официальное открытие музея – событие, которое станет акцентным в год 90-летия Псковского горводоканала. Экспозицию собирали в течение года. Туда вошли приборы химразведки, газоанализаторы разных поколений, лабораторный инвентарь для контроля качества воды и другое.

Первым музей накануне посетил глава Пскова Борис Елкин. Вместе с директором Константином Болотиным и руководителями предприятия он осмотрел все экспонаты.

Глава города пожелал успехов и удачи коллективу предприятия, а также поблагодарил Константина Болотина за бережное отношение к истории горводоканала.

«Уверен, что экскурсии на предприятии теперь станут гораздо более увлекательными и информативными», – сказал Борис Елкин.

«Пространство получилось камерным и уютным. Это еще один небольшой, но важный шаг к тому, чтобы наше предприятие изучали, больше интересовались его историей и процессом производства. Это актуально для юных гостей, приходящих на экскурсии, для официальных лиц и для всего большого коллектива», – подытожили в Псковском горводоканале.

Главе Пскова Борису Елкину также показали производственную территорию цеха очистных сооружений водопровода: сохранившийся с XIX века люк первого городского водопровода Георга Викенгейзера, блок водоподготовки, насосную станцию, лабораторию цеха, а также новую станцию дозирования гипохлорита натрия.