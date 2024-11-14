Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес

13:02, 14 ноября 2024, ПАИ

Большинство российских предпринимателей (56 %) сохраняют устойчивое состояние своего бизнеса. 10 % его расширяют, ещё 22 % планируют расширяться в ближайшие полгода. За последний год финансовое положение 40 % бизнесменов не изменилось, а 18 % смогли его улучшить. 60 % предпринимателей исключают закрытие бизнеса в ближайшее время. Лучше всего дела обстоят в сфере услуг, представители которой реже сталкиваются с проблемами и более оптимистично смотрят в будущее (46 % против среднего значения в 38 %). Такие данные получены по результатам восьмой волны исследования ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») – совместного проекта Сбера, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Финансирование

Как показало исследование, предприниматели продолжают привлекать финансирование в свой бизнес. Так, 46 % опрошенных использовали те или иные инструменты финансирования за последний год. За деньгами чаще обращались молодые предприниматели (53 %).

Самым популярным способом привлечения средств остаются банковские кредиты (62 % среди всех, кто получал финансирование). Далее идут лизинг (22 %), инвестиции (16 %) и личные средства (14 %). За государственными либо частными грантами обращались 5 % респондентов, ещё столько же получали займы в микрофинансовых организациях. По 4 % практиковали факторинг или занимали у друзей и знакомых.

Образование

79 % опрошенных отметили нехватку у себя бизнес-знаний. Больше всего предпринимателям не хватает знаний о действующих мерах поддержки бизнеса (32 %), юридических аспектах (31 %), способах ведения бухгалтерии (26 %), специализации бизнеса (25 %), способах продвижения услуг и товаров (20 %), информации об инструментах финансирования бизнеса (19 %), финансовой грамотности (18 %) и знаний о методах управления компанией и персоналом (15 %).

Информации о действующих мерах поддержки и методах управления компанией чаще не хватает молодым предпринимателям. Предприниматели старше 56 лет в силу накопленного опыта реже отмечают нехватку знаний (72 %). Характерно, что 40 % респондентов планируют пройти обучение в ближайший год. Ещё чаще такие планы строят молодые предприниматели (52 %).

Опрошенные представители бизнеса предпочитают проходить вебинары, где можно задавать вопросы в режиме реального времени (40 %), читать обучающие статьи, блоги и телеграм-каналы (39 %), смотреть видеозаписи лекций (39 %). Менее актуальны очные лекции (29 %) и встречи с успешными предпринимателями (24 %; среди людей 18–39 лет – 36 %). Самые популярные темы – получение господдержки (43 %), выход на фондовые рынки (14 %) и краудфандинг (12 %).

34 % владельцев бизнеса проходили обучение в последние три года или проходят его прямо сейчас. Среди учившихся 77 % прошли как минимум два курса, каждый третий – четыре и более. Обучение чаще было платным (43 %), 33 % учились как платно, так и бесплатно, а 24 % – только бесплатно.

«В новом исследовании по итогам третьего квартала мы видим, что ценность бизнес-образования продолжает расти. Четверо из пяти предпринимателей отмечают у себя нехватку знаний, многие из них уже учатся либо планируют это делать в ближайшем будущем, причём готовы платить за обучение, понимая, что такие вложения обязательно окупятся. Учитывая волатильную среду, в которой работает малый бизнес, это абсолютно правильная и разумная позиция, характерная и для большинства наших клиентов», – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

ПРИМ выходит ежеквартально. Исследователи изучают настроения предпринимателей, то, как они оценивают условия ведения бизнеса, меры господдержки и деятельность банков. В исследовании участвуют 600 владельцев ООО и ИП со всей России.