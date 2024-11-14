Сдать посты скорой в Идрице и Стругокрасненском округе планируют в 2025 году

13:20, 14 ноября 2024, ПАИ

Сдать посты скорой медицинской помощи после строительства в посёлке Идрица Себежского района и Стругокрасненском муниципальном округе планируют во втором квартале 2025 года. Сейчас их строительство идёт в активной фазе. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что из десяти запланированных к строительству постов на сегодня в эксплуатацию ввели четыре здания. Они находятся в Палкинском, Псковском и Новосокольническом районах, а также в Локнянском муниципальном округе. Всего на их возведение направили 34 миллиона рублей. Эти посты нуждались в модернизации в первую очередь. Сейчас там уже работает персонал, пояснила Марина Гаращенко.

Добавим, что в регионе с 2022 года реализуют областную программу по строительству постов скорой помощи.

Напомним, что ранее главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Читайте главные тезисы по ссылке.