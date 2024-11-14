Дождь и до +6 градусов ожидается в Псковской области 15 ноября

13:31, 14 ноября 2024, ПАИ

15 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём местами небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.