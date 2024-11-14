360 студентов из Псковской области стали участниками олимпиады «Я – профессионал»

14:30, 14 ноября 2024, ПАИ

360 студентов из Псковской области стали участниками восьмого сезона олимпиады «Я – профессионал», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участниками стали 332 студента ПсковГУ, 13 студентов из филиала ПсковГУ в Великих Луках, 12 студентов Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и три представителя Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

В восьмом сезоне олимпиада продолжит развиваться в качестве масштабной площадки для карьерной поддержки молодёжи. Участники смогут получить как индивидуальные, так и групповые консультации, советы по профессиональному становлению, посетить экскурсии в офисе крупных компаний, познакомиться с работодателями в школах проекта и на образовательных форумах, а также смогут пройти стажировки на базе компаний и получить предложение о трудоустройстве.

С 15 ноября по 1 декабря состоится отборочный этап восьмого сезона олимпиады. Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.