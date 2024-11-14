Гастроэнтерологическое отделение ремонтируют в городском филиале Псковской областной больницы

15:43, 14 ноября 2024, ПАИ

Гастроэнтерологическое отделение Псковского филиала областной клинической больницы ремонтируют, сообщили ПАИ в медучреждении.

Уже отремонтировали две палаты и коридор. Стены оштукатурили и покрасили в светлые оттенки, обновили освещение, а бактерицидные лампы заменили на современные медицинские облучатели «Дезар».

Помимо этого, обновили сантехнику, установили плитку в зоне умывания и покрасили двери в палатах. Специалистам осталось положить линолеум в палатах и покрасить двери в коридоре.

Ремонт выполняют сотрудники административно-хозяйственной части.