Гастроэнтерологическое отделение ремонтируют в городском филиале Псковской областной больницы
Гастроэнтерологическое отделение Псковского филиала областной клинической больницы ремонтируют, сообщили ПАИ в медучреждении.
Уже отремонтировали две палаты и коридор. Стены оштукатурили и покрасили в светлые оттенки, обновили освещение, а бактерицидные лампы заменили на современные медицинские облучатели «Дезар».
Помимо этого, обновили сантехнику, установили плитку в зоне умывания и покрасили двери в палатах. Специалистам осталось положить линолеум в палатах и покрасить двери в коридоре.
Ремонт выполняют сотрудники административно-хозяйственной части.
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