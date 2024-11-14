Синодик Псково-Печерского монастыря и сарафан с золотыми нитями реставрируют сотрудники Псковского музея-заповедника

15:49, 14 ноября 2024, ПАИ

Синодик Псково-Печерского монастыря и сарафан с парчой реставрируют сотрудники Псковского музея-заповедника, рассказала генеральный директор музея Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

«Для меня незначимых памятников нет вообще. Если памятники входят в федеральный музейный фонд страны – значит они, как минимум, имеют на это право, они являются частью нашей истории», – подчеркнула она.

Светлана Мельникова отметила, что сейчас реставраторы восстанавливают синодик Псково-Печерского монастыря. «Там более 80 цветных акварельных иллюстраций, очень интересное оформление страниц. Но мы же говорим о памятнике XVII века, мы точно не знаем, что он пережил в своей жизни, и давайте помнить о том, что это просто бумага. Вот как реставрировать бумагу, как реставрировать акварель?» – сказала она.

По словам директора музея, реставраторы прежде всего расшили синодик и разложили на страницы на специальных реставрационных столах. «Когда я увидела это множество, передо мной открылась дивной красоты иллюстративная картина, мозаичная. Реставрация идет достаточно быстрыми темпами. Мы трудимся над этим памятником», – сказала Светлана Мельникова.

Вторым памятником, который сейчас проходит реставрацию, она назвала старинный сарафан на вате, расшитый золотыми нитями и парчой. «У нас есть очень большие основания полагать, что этот сарафан из коллекции Плюшкина, и он по праву должен занять свое место в музее Псковского археологического общества. Но помните, одно дело – монетку отреставрировать, второе дело – икону отреставрировать или такой сарафан. Реставратор ниточки собирает, перебирает, сплетает в узор. Она корпит над этим уже почти два года. Не знаю, когда закончится работа, но уже видно, что это произведение русского декоративного искусства», – заключила Светлана Мельникова.