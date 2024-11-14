В голосовании за культурную столицу 2026 года Псков набрал пока 93 400 голосов. Как поддержать свой город?

15:45, 14 ноября 2024, ПАИ

В голосовании за культурную столицу 2026 года Псков набрал пока 93 400 голосов. Голосование ещё продолжается. Свой голос можно отдать на портале госуслуг до 1 декабря.

Сейчас Псков опережают Владимир (больше 122 тысяч голосов), Владивосток (больше 108 тысяч голосов), Омск (больше 107 тысяч голосов), Екатеринбург (больше 101 тысячи), Вологда и Тула (больше 97 тысяч голосов).

Голосование за культурную столицу года проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Эксперты выбирают город-победитель, оценивая активность и качество культурной жизни города, а также его популярность среди населения.

Победитель народного голосования получит специальный приз на итоговом мероприятии 12 декабря. Тогда же объявят аюсолютного победителя.

Впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году. Победителями стали Нижний Новгород и Грозный.