После вмешательства прокуратуры жителям гдовской деревни вернули бесперебойное водоснабжение
После вмешательства прокуратуры жителям деревни Добручи Гдовского района вернули бесперебойное водоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
На участке, который находится в собственности физического лица, расположены водонапорная башня и скважина, посредством которых осуществляется водоснабжение жилых домов в деревне Добручи.
По искам прокурора Гдовского района право собственности на водонапорную башню перешло Добручинской волости, а скважина перейдёт на баланс муниципалитета как бесхозный объект.
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