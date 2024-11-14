После вмешательства прокуратуры жителям гдовской деревни вернули бесперебойное водоснабжение

19:13, 14 ноября 2024, ПАИ

После вмешательства прокуратуры жителям деревни Добручи Гдовского района вернули бесперебойное водоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На участке, который находится в собственности физического лица, расположены водонапорная башня и скважина, посредством которых осуществляется водоснабжение жилых домов в деревне Добручи.

По искам прокурора Гдовского района право собственности на водонапорную башню перешло Добручинской волости, а скважина перейдёт на баланс муниципалитета как бесхозный объект.