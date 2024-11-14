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Культура

Реставраторы восстановили почти все деревянные предметы из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова в Псковской области

Реставраторы восстановили практически все деревянные предметы из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова в Псковской области, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 ноября.

Фото: ПАИ

«Когда я пришла работать в музей, я сразу поехала по филиалам, причём в Полибино. Я там столько всего увидела, стало понятно, что они немножечко были заброшены. Но сейчас филиалам грех жаловаться. Даже первый трактор, который удалось музею купить на собственные деньги, остался не в Пскове, а ушёл в Любенск и Вечашу», – вспоминает Светлана Мельникова.

По её словам, в первую очередь были отреставрированы предметы из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова в Любенске. «Уже практически все вещи отреставрированы после пожара. «Золотой петушок» отреставрирован. Там был стол круглый из гостиной, он был огнём искорёжен. И когда мы пришли принимать работу, увидели, что реставраторы не просто сохранили стол, но и сохранили натуральный шпон. Да чего проще: сдери пузырчатый исковерканный, купи новый шпон, залачь – и всё. Но нет, они сохранили натуральное шпоновое покрытие, и я считаю, что справились блистательно», – сказала директор музея-заповедника.

  • Круглый столик из сгоревшей усадьбы до и после реставрации
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Круглый столик из сгоревшей усадьбы до и после реставрации
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Напомним, пожар в усадьбе Римского-Корсакова произошёл 2 июля в 2022 году. Самой серьёзной потерей в результате пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск стала мемориальная мебель. Утрачено в результате пожара более тысячи экспонатов.

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