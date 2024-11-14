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Происшествия

В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП

В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на пересечении улицы Труда с Инженерной. Водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и протаранил Hyundai. После чего водитель Lada скрылся с места, оставив свой автомобиль.

  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на Запсковье
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

В результате ДТП пострадала водитель Hyundai, однако госпитализация ей не потребовалась.

Ведётся поиск злоумышленника, который покинул место ДТП.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, группа розыска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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