В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП

16:11, 14 ноября 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на пересечении улицы Труда с Инженерной. Водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и протаранил Hyundai. После чего водитель Lada скрылся с места, оставив свой автомобиль.

В результате ДТП пострадала водитель Hyundai, однако госпитализация ей не потребовалась.

Ведётся поиск злоумышленника, который покинул место ДТП.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, группа розыска. Обстоятельства произошедшего выясняются.