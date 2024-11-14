В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП
В Пскове разыскивают водителя Lada Kalina, сбежавшего с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на пересечении улицы Труда с Инженерной. Водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и протаранил Hyundai. После чего водитель Lada скрылся с места, оставив свой автомобиль.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате ДТП пострадала водитель Hyundai, однако госпитализация ей не потребовалась.
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