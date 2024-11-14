Турнир в честь дня рождения российского самбо пройдёт в Пскове

16:30, 14 ноября 2024, ПАИ

Турнир по самбо в честь дня рождения этого вида спорта в России состоится в псковском спорткомплексе «Олимп» 16 ноября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

За награды соревнований поборются спортсмены 2013–2015 годов рождения. «16 ноября – самый главный праздник для большой семьи, общий день рождения всех самбистов. В каждой школе и клубе в этот день рады гостям – юным спортсменам и их родителям, легендарным мастерам, ветеранам, болельщикам и журналистам», – отметили в клубе «Отечество».

Все желающие могут понаблюдать за поединками в зале спортшколы «Олимп». Открытие соревнований состоится в 12:00.

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